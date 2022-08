Precipita un elicottero: morto il pilota 60enne veronese, ferito un 17enne

È un 60enne originario della provincia di Verona la vittima del terribile incidente che si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì ad Albosaggia, in provincia di Sondrio. Si tratta di Giovanni Murari, residente a Capriate San Gervasio, da più di 30 anni pilota istruttore di elicotteri.

Come riferiscono i colleghi di SondrioToday, erano circa le 18.10 quando un elicottero è precipitato in un prato non lontano da alcune abitazioni situate in via Piavanini, ad Albosaggia. A bordo del velivolo che arrivava da Sondrio, un biposto di colore nero, erano presenti Murari ed un ragazzo di 17 anni: in loro soccorso è arrivato il personale del 118 con ambulanze ed elicotteri, ma ogni tentativo di rianimare il 60enne si è rivelato vano ed è deceduto sul posto. Il giovane sarebbe rimasto cosciente ed è stato trasportato d'urgenza con l'elisoccorso all'ospedale di Papa Giovanni di Bergamo, dove si trova ricoverato in prognosi riservata: nonostante le serie ferite riportate, fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti, decollati rispettivamente da Sondrio e Bergamo, anche la polizia, i carabinieri e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona e raccogliere informazioni e testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Sul luogo dell'incidente anche un investigatore dell’ANSV, l'agenzia nazionale per la sicurezza del volo.

Il velivolo nello schianto ha tranciato anche alcuni cavi dell'alta tensione e dunque l'erogazione dell'elettricità è stata interrotta per sicurezza.

Le testimonianze

Secondo alcune testimonianze, a causare il drammatico incidente del Robinson R22 marcato I-JADE in zona Torchione, potrebbe essere stata un'avaria.

«Ero a casa quando ho sentito l'elicottero in cielo. Essendo vicina la base di Caiolo siamo abituati a sentirli passare ma questa volta faceva un rumore strano. Per questo sono uscita a guardare. Ho fatto in tempo a vedere l'elicottero girare su se stesso, tranciare la linea dell'alta tensione e cadere a terra a pochi metri dalle case», ha raccontato una donna di Albosaggia a Marco Alberti di SondrioToday.

La magistratura e l'ANSV hanno aperto un'inchiesta sulla vicenda. È possibile che il pilota, accortosi del problema, abbia tentato un atterraggio di emergenza, cercando di portare il velivolo a terra con una manovra di autorotazione, venendo però ostacolato dai cavi elettrici.

Giovanni Murari

Pilota esperto con oltre 13 mila ore di volo alle spalle, di cui circa 9 mila in qualità di istruttore a doppio comando, il 60enne originario di Verona e residente a Capriate San Gervasio, nella Bergamasca, era in Valtellina da 8 anni come dipendente dell'azienda elicotteristica Eurotech di Caiolo.