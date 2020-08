Sfiniti dalla stanchezza, tre escursionisti recuperati in elicottero sul Baldo

Ieri, 26 agosto, intorno alle 19.30, l'elicottero di Verona Emergenza è intervenuto sul Monte Baldo per tre escursionisti polacchi che erano saliti dal versante del lago, lungo il sentiero numero 634. Scendendo, i tre si sono dovuti fermare perché sfiniti dalla stanchezza ed hanno chiesto aiuto. Individuati all'eliambulanza, gli escursionisti sono stati recuperati con il verricello e trasportati a Navene di Malcesine. Per loro non è stato necessario il ricovero in ospedale.

Pronto in supporto alle operazioni anche il soccorso alpino di Verona.

