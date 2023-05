Soccorse in elicottero donna punta da ape e ragazza scivolata in un canale

Doppio intervento nel pomeriggio di oggi, 21 maggio, per l'elicottero di Verona Emergenza. Una donna e una ragazza hanno avuto bisogno del soccorso aereo per essere trasportate in ospedale.

Il primo volo è partito intorno a mezzogiorno e l'elicottero si è diretto verso Campiano, località del comune di Cazzano di Tramigna. Una 58enne di Olmo di Creazzo stava pedalando in mountain bike insieme al marito quando un'ape l'ha punta sulla lingua.

Sbarcati sul luogo dell'infortunio con il verricello, l'equipe medica e il tecnico di elisoccorso hanno valutato le condizioni della donna ed hanno deciso di portarla in ospedale in osservazione.

Appena rientrato, l'elicottero è subito stato dirottato lungo la strada militare che conduce al Forte di Monte, a Rivoli Veronese, dove una ventenne di San Piero in Cariano era scivolata in un ripido canale. La giovane si trovava insieme al compagno ed aveva messo male un piede mentre stava facendo delle fotografie.

È stato proprio il compagno a dare indicazioni all'equipaggio che ha subito individuato la giovane. La 20enne era rotolata per una trentina di metri, riportando un taglio sulla testa, escoriazioni sul corpo e traumi tra cui un probabile trauma cranico.

Recuperata con il verricello, l'infortunata è stata portata in ospedale.