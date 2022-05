Manifesto elettorale imbrattato con la scritta «Muori». Sboarina: «Gesto stupido e vigliacco»

Un manifesto elettorale del sindaco uscente Federico Sboarina è stato imbrattato giorni fa in Via Guido d'Arezzo. Un ignoto ha usato una bomboletta spray di vernice nera per cancellare il volto del candidato e per scrivere «Muori» sopra lo slogan. L'atto è stato compiuto in una zona frequentata da Sboarina. «Pochi giorni fa ci avevo portato a giocare i miei bambini, che fortunatamente non sanno ancora leggere altrimenti chissà come avrebbero reagito di fronte alla faccia del loro papà con a fianco un simile messaggio - ha spiegato il primo cittadino - Per un attimo pensando a loro mi sono bloccato. Il secondo dopo ho realizzato che erano troppo piccoli per capire e mi sono fatto scivolare la cosa addosso, ma è stato davvero brutto e penso che qualsiasi genitore possa capire».

Inizialmente intenzionato a non segnalare il manifesto imbrattato «per non dare soddisfazione all'autore di un gesto tanto stupido quanto vigliacco», Sboarina ha deciso di rendere tutto pubblico a distanza di qualche giorno «per denunciare il livello di violenza e inciviltà raggiunto da certe persone che pensando di danneggiare me e la squadra che mi onoro di rappresentare danneggiano la città spargendo odio e maleducazione».

«Mi auguro che non si sia trattato di un episodio su commissione, non lo voglio nemmeno pensare, così come spero non siano stati premeditati altri tipi di episodi spiacevoli che stanno accadendo in queste settimane - ha concluso Federico Sboarina - Sarebbe la sconfitta più grande per i mandanti. Invito tutti al rispetto reciproco: che sia una campagna elettorale decisa nei contenuti ma sempre rispettosa degli altri. Non ci siano nemici ma solo avversari politici».