Effusioni amorose con la cuginetta di 11 anni: 19enne portato in carcere

È stato portato in carcere a Montorio, dopo essere stato fermato a Verona, un 19enne straniero accusato di aver avuto effusioni amorose con la piccola cugina di 11 anni. Come riferiscono i colleghi di TrentoToday, la custodia cautelare era stata disposta dal gip di Trento al termine di una serie di accertamenti ed indagini, scattate in seguito ad una segnalazione arrivata dal Pronto soccorso dell'ospedale Santa Chiara.

La vicenda, che ha trovato il suo epilogo martedì 25 giugno con l'incarcerazione del giovane, ha preso il via a maggio, quando la bambina si è recata al punto sanitario trentino insieme al padre e alla sua convivente, per accertamenti su condotte poco chiare del cugino, ospitato dalla famiglia, nei confronti della piccola.

Fortunatamente non è stata rilevata alcuna violenza fisica, ma sarebbero emerse due situazioni in cui il 19enne si sarebbe reso protagonista di alcuni effusioni nei confronti della piccola. Proprio per l’età della bambina è stata disposta la custodia cautelare nei confronti del ragazzo, incensurato e senza fissa dimora, trovato e fermato dagli agenti della Squadra Mobile nel capoluogo scaligero e condotto poi nella casa circondariale di Verona.