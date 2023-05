Marijuana con livelli di THC fuori legge: chiuso per 15 giorni il negozio Edo’s

Rimarrà chiuso per i prossimi 15 giorni il negozio situato in via San Vitale a Verona, Edo’s: qualche settimana fa, nell'esercizio commerciale che si occupa di cannabis light, erano state rinvenute diverse confezioni di inflorescenza di marijuana pronte per la vendita.

Dalla questura scaligera spiegano che l'attività di commercio di sostanze illecite è stata scoperta dalla guardia di finanza nel mese aprile. Questa sarebbe stata nota anche tra i più giovani, i quali conoscerebbero il locale non solo come luogo di vendita di derivati della cannabis sativa L., ma anche come luogo dove acquistare stupefacenti.

In seguito ai controlli delle Fiamme Gialle, sarebbe stato scoperto inoltre che il titolare dell’attività deteneva piante di canapa e quasi 2 chili di marijuana con una percentuale di THC superiore alle soglie previste dalla legge. All'uomo, già condannato in passato per violazione della normativa sugli stupefacenti, martedì è stato notificato il provvedimento di sospensione della licenza che lo costringerà a tenere chiuso per i prossimi 15 giorni.