Blitz delle forze dell'ordine in 3 edifici occupati della Bassa: due espulsi e sette ordini a lasciare l'Italia

Quasi 50 uomini della polizia di stato, dell'Arma dei carabinieri di Legnago, della guardia di finanza, e della polizia locale intercomunale Basso Adige, sono stati coinvolti nell'operazione scattata alle 7.30 di giovedì mattina, che li ha visti fare irruzione in tre stabili abbandonati: a Vangadizza, in via Redentore, e a Legnago, rispettivamente in via Pio X e via Pasubio.

Tutto questo nell'ambito dei servizi di contrasto ai crimini e al degrado in provincia, come più volte discusso operativamente nel corso del tavolo tecnico tenutosi il 23 agosto, che ha portato ad effettuare un’attività di monitoraggio, controllo e bonifica di alcuni stabili ubicati in varie zone della Bassa Veronese, utilizzati da soggetti dediti ad attività illecite.

Nove le persone straniere trovate mentre occupavano abusivamente gli edifici: tutti di origine nordafricana, prevalentemente del Marocco, e con numerosi precedenti penali.

Tra gli identificati, sette sono risultati essere pregiudicati, ai quali è stato notificato l’ordine del questore a lasciare il territorio nazionale entro i prossimi 7 giorni, mentre altri due sono stati messi a disposizione del nucleo operativo radiomobile dei carabinieri, in quanto risultati irregolari sul territorio nazionale: entrambi sono stati dunque accompagnati al Centro per i Rimpatri di Milano il giorno stesso, in seguito al provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Verona.