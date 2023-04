Duplice omicidio a Borgo Roma, marito e moglie trovati morti in casa

Il loro decesso risalirebbe a ieri sera, 24 aprile, ma i corpi senza vita sono stati trovati nel tardo pomeriggio di oggi, a Verona. Un uomo e una donna sono morti nella loro abitazione di Via Aquileia, nel quartiere di Borgo Roma. E per gli agenti che stanno indagando si tratta di un duplice omicidio.

Le vittime sono due coniugi, marito e moglie di età avanzata e con un figlio di 55 anni, come riportato da Ansa. Sono stati trovati nell'appartamento in cui vivevano. Appartamento in cui si sono messi al lavoro gli investigatori della squadra mobile e i tecnici della scientifica per raccogliere elementi utili all'identificazione dell'autore del delitto. Accertamenti che, nella fase iniziale dell'indagine, non permettono di escludere alcuna pista, anche se l'ipotesi dell'omicidio-suicidio sembra poco probabile.