Medici di base: due entrano in attività a Sanguinetto e uno va in pensione a Salizzole

Nuove risposte dell'Ulss 9 Scaligera alla carenza di medici di base in provincia di Verona. L'arrivo di due nuovi medici di medicina generale permetterà di coprire le esigenze della popolazione residente nei comuni di Nogara, Sanguinetto, Sorgà e Gazzo Veronese. Ma il pensionamento di un altro medico di famiglia impone l'attivazione del servizio medico distrettuale a Salizzole.

I due nuovi camici bianchi cominceranno a lavorare a Sanguinetto dai primi di luglio, grazie alla sinergia tra Ulss, Comune di Sanguinetto ed il locale Centro Servizi Anziani. La dottoressa Giulia Bellini avrà l'ambulatorio al numero 124 di Via Cesare Battisti, a partire dal 3 luglio. E la dottoressa Anna Russo riceverà i pazienti dal prossimo 10 luglio nell’ambulatorio messo a disposizione dalla direzione della Casa di Soggiorno per Anziani "Giovanni Meritani" in Via Luigi Zaffani 14.

E con l'ingresso di questi due medici di medicina generale, l'Ulss 9 Scaligera ha deciso di sospendere il servizio medico distrettuale attualmente operante a Nogara nell'ex ospedale Stellini. Ma qualora, per motivi inerenti la sistemazione della sede, dovessero esserci dei leggeri ritardi per l'avvio dell'ambulatorio della dottoressa Russo, i cittadini rimasti senza medico di medicina generale potranno continuare ad usufruire del medico distrettuale nelle sedi di Concamarise, Bovolone, Minerbe e Oppeano (a questo link sono indicati gli orari e le modalità).

Il medico distrettuale sarà invece attivato a Salizzole. In seguito al pensionamento del dottor Gino Corazza, operante a Salizzole e Bovolone, da martedì 4 luglio sarà aperto il nuovo servizio nella frazione di Engazzà, a Salizzole, in Via Mazzini 17. Il medico distrettuale sarà attivo tutti i martedì e giovedì dalle 9 alle 19. In entrambe le giornate, l’attività sarà così strutturata: dalle 10 alle 12 accesso diretto; dalle 9 alle 13 accesso telefonico telefonando allo 045-6106373; dalle 13 alle 19 attività programmata ambulatoriale o a domicilio. E qualora l’organizzazione predisposta non fosse sufficiente a soddisfare i bisogni della popolazione, l'Ulss valuterà opportune azioni per integrare il servizio offerto.

Infine, l'Ulss ha ricordato le modalità con cui i cittadini possono scegliere il proprio medico di famiglia, come ad esempio le dottoresse Bellini e Russo che tra poco entreranno in attività a Sanguinetto.

Con le proprie credenziali Spid o con la carta d'identità elettronica, i cittadini potranno entrare in Sanità KmZero Fascicolo ed effettuare da quella piattaforma la scelta o il cambio di medico. Oppure possono entrare nello Sportello amministrativo online dell'Ulss 9 Scaligera, cliccando sulle scritte "compila online" sotto alla scritta "Scelta/Cambio Medico di Medicina Generale nell'ambito di residenza" e sotto a "Domanda di scelta in deroga" per scegliere un medico in ambito diverso da quello di residenza con l'accettazione dello stesso.

Gli sportelli amministrativi distrettuali sono a disposizione per risolvere eventuali difficoltà. E anche l’amministrazione comunale di Sanguinetto ha messo a disposizione del personale per aiutare i cittadini all’utilizzo degli strumenti informatici per l’assegnazione del medico di medicina generale. Lunedì 3 luglio dalle 16.30 alle 18.30, mercoledì 5 luglio e venerdì 7 luglio dalle 9 alle 12, nell'ex convento di Santa Maria delle Grazie, alcuni volontari saranno pronti ad aiutare i cittadini nelle operazioni di iscrizione online.