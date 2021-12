Spacciavano stupefacenti in casa e coltivavano cannabis in una stanza segreta

Dopo il bancale da 40 chili di marijuana sequestrato giovedì scorso, 16 dicembre, i carabinieri della compagnia di Caprino Veronese hanno inferto un altro colpo allo spaccio di stupefacenti nella zona del Monte Baldo.

Nella giornata di martedì, dopo aver seguito alcuni consumatori di stupefacenti, gli investigatori del nucleo operativo hanno individuato un appartamento a Garda, dove ritenevano potesse abitare il presunto spacciatore. Atteso il momento propizio, i carabinieri hanno fatto irruzione all'interno sorprendendo due uomini, che stavano suddividendo un chilo di marijuana e tre chili e mezzo di hashish. L'hashish era compresso in sette panetti, mentre la marijuana era contenuta in un sacco di plastica aperto. Sacco utilizzato per conservare lo stupefacente sottovuoto e simile a quelli inviati tramite corriere e sequestrati la scorsa settimana.

Inoltre, semi-nascosta da alcuni arredi, è state trovata dai militari una stanza ricavata da una struttura in cartongesso. Nel locale si accedeva da una porta di piccole dimensioni e al suo interno era stata ricavata una serra per la coltivazione della cannabis indica. Una serra che al momento della perquisizione non era in uso ma che era composta da una luce alogena, un aeratore ed un telaio per l'essicazione delle piante.



Infine, nella tasca di uno dei due sospettati sono stati trovati oltre mille euro in contanti.I due uomini sono stati arrestati per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione del pubblico ministero Paolo Sachar, sono stati portati nel carcere di Montorio. Domani mattina è prevista l'udienza di convalida dell'arresto davanti al gip del Tribunale di Verona.