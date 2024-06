Sfruttavano lavoro di caporali e clandestini in campi e imprese veronesi

Un 40enne marocchino residente ad Arcole ed una 42enne italiana di Sona sono stati arrestati ieri mattina, 13 giugno, dai carabinieri di Legnago e dell'ispettorato del lavoro di Verona. L'uomo è stato condotto nel carcere di Montorio, mentre la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. Entrambi sono gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro.

Le indagini sono partite nel novembre 2022 dalla denuncia di un cittadino marocchino presentata a carabinieri di Cerea. L'uomo dichiarò che il proprio lavoro in ambito agricolo, insieme a quello di altri connazionali, era stato sfruttato da un uomo di nazionalità marocchina. Il presunto sfruttatore avrebbe infatti fornito al denunciante un furgone con cui accompagnare a lavorare altri stranieri, molti dei quali privi di permesso di soggiorno.

Attraverso mesi di investigazioni, i carabinieri hanno documentato quanto era stato loro denunciato, ricostruendo l'attività di caporalato condotta da un'organizzazione ben strutturata e con ruoli chiaramente suddivisi.

Dell'associazione criminale avrebbero fatto parte il 40enne marocchino e la 42enne di Sona arrestati ieri. In basa alla ricostruzione fatta dai carabinieri, l'uomo era il titolare di una piccola azienda e aveva il compito di raccogliere gli ordini da parte di imprese avicole, industriali ed agricole. La 42enne, invece, collaborava con lui scegliendo gli operai da inviare sui luoghi di lavoro. E in tale attività il 40enne è stato aiutato anche dai cosiddetti caporali, che erano suoi connazionali e che erano perfettamente consapevoli del fatto che gli operai fossero clandestini privi di contratto e di coperture assicurative. Questi caporali controllavano e pagavano gli operai, raccogliendone anche le lamentele. Tuttavia, pur facendo parte della organizzazione, anche gli stessi caporali hanno subito un trattamento simile a quello dei lavoratori sfruttati.

Dall'indagine è emerso lo sfruttamento lavorativo di persone deboli e in serie difficoltà economiche e sociali. Uno sfruttamento da cui l'azienda gestita dal 40enne ricavava ampi guadagni.

I lavoratori sfruttati sarebbero stati circa 50. I caporali li prelevavano con i furgoni intorno alle 3 o alle 4 di notte lungo le strade o nelle piazzole delle aree di servizio, a Legnago, Cerea, Roverchiara, San Bonifacio, Arcole e Bovolone. Con i furgoni, i lavoratori venivano portati in luoghi spesso malsani dove il loro impiego veniva pagato pochi euro all'ora. Gli sfruttati, clandestini, dormivano in abitazioni fatiscenti o in casolari abbandonati della Bassa Veronese, occupati spesso in modo abusivo. I pagamenti erano in contanti, con cadenza settimanale e a volte anche meno di quanto pattuito a voce.

Nel corso delle indagini sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza a carico di sei persone le quali erano state già state denunciate. Ieri, invece, è avvenuto il doppio arresto ordinato dal tribunale di Verona su richiesta della procura scaligera.