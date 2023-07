Due agenti aggrediti nel carcere di Montorio: «La situazione è oramai divenuta insostenibile»

Due agenti di polizia penitenziaria aggrediti in due giorni nel carcere di Verona. «La situazione è oramai divenuta insostenibile, da tempo oramai che denunciamo episodi di indisciplina e disordini»

A darne la notizia è la segreteria regionale di Unioni Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP) del Triveneto, la quale aggiunge che giovedì mattina «un Ispettore di Polizia Penitenziaria è stato colpito con un pugno al volto da parte di un detenuto, prontamente il personale in servizio è intervenuto al fine di evitare il peggio, l'ispettore che ha subito l'aggressione portato al pronto soccorso per le cure del caso, è stato dimesso con una prognosi di giorni 3».

Nella giornata di mercoledì invece, «stessa sorte è toccata ad un agente di polizia penitenziaria che ha ricevuto un violento schiaffo al volto, da un altro detenuto, per quest'ultimo agente la prognosi è stata invece di giorni 5».

«Episodi questi, che generano al personale stress ed effetti psicologici, oltre che quelli fisici, che evidentemente, si sente solo ed indifeso. Nessuno, infatti, sembra voler prendere sul serio il fenomeno delle aggressioni all'interno delle carceri affrontando seriamente il problema e/o legiferando affinché il personale possa operare in sicurezza e sia dotato dei necessari strumenti di difesa» affermano da USPP, spiegando che «L'attuale modello di gestione custodiale si rivela fallimentare, incapace soprattutto di rispondere alle esigenze dei soggetti psichiatrici, in un contesto già fortemente caratterizzato da croniche carenze d'organico. Noi ci chiediamo fino a quando potrà durare questa situazione? Ormai è da tempo che sentiamo ripeterci di nuovi protocolli operativi, nuova organizzazione del lavoro, automatizzazione dei posti di servizio, ma purtroppo tutto resta invariato....anzi la situazione continua a peggiorare».

I sindacati insistono sul fatto che «gli devono poter lavorare in totale sicurezza, non è più accettabile che subiscano tali aggressioni, si tratta ormai di questioni non più rinviabili. Auspichiamo quindi che l'Amministrazione Centrale intervenga con adeguati e urgenti provvedimenti, individuando le giuste soluzioni e assumendo le dovute iniziative per garantire sicurezza e incolumità agli uomini in servizio e dell'intero istituto.

Infine, l'USPP esprime la propria solidarietà al personale coinvolto, con gli auguri di una pronta guarigione».