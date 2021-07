«Ci hanno abbordate, drogate e violante»: denuncia shock di due giovani veronesi in vacanza in Puglia

Le due turiste si sono rivolte ai carabinieri di Gallipoli, raccontando loro di essere state vittime di violenze sessuali da parte di individui al momento ignoti: le ragazze, entrambe maggiorenni, sono state portate in ospedale per gli accertamenti e gli esami del caso

Prima le avrebbero abbordate, per poi drogarle e violentarle. Sono state due giovani della provincia di Verona in vacanza in Puglia, a raccontare ai carabinieri di Gallipoli di essere state vittime di presunte violenze sessuali, da parte di invidividui che al momento risultano ignoti.

Come riferito dai colleghi di LeccePrima, le due protagoniste della vicenda, entrambe maggiorenni, avrebbero fornito i dettagli agli investigatori dell'Arma: la violenza si sarebbe svolta in un paese dell'hinterland gallipolino ed entrambe sono state poi ricoverate all'ospedale Sacro Cuore di Gesù, dove sono stati effettuati esami ed accertamenti clinici.

Tra questi, il personale sanitario ha eseguito i prelievi per confermare la presenza della cosiddetta "droga dello stupro" nel sangue: diversi elementi farebbero infatti pensare che la sostanza, che risulta incolore ed insapore, sia stata utilizzata per stordire le vittime. I militari, guidati dal capitano Beatrice Casamassa, hanno immediatamente dato il via alle indagini, per ricostruire tutti i passaggi della vicenda nel minor tempo possibile e fare luce sui punti ancora oscuri.