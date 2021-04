Cocaina, hashish e marijuana dentro casa: arrestata dai carabinieri una donna 34 enne

Nel pomeriggio di sabato 3 aprile, i carabinieri della sezione operativa, dopo alcuni giorni di osservazione per riscontrare le segnalazioni ricevute circa attività di spaccio in via Unità d’Italia a Verona, riferiscono di essere intervenuti presso l'abitazione di una trentaquattrenne veronese. La donna, in base al resoconto fornito dai militari dell'Arma, risulterebbe incensurata, disoccupata ed avrebbe tenuto in casa propria 23 grammi di cocaina, 30 di hashish e 2 di marijuana.

Oltre alle varie sostanze stupefacenti, i carabinieri spiegano di aver trovato all'interno della casa anche tutto il necessario per il confezionamento e la somma di 1.200 euro in contanti. Su disposizione del Pubblico Ministero Paolo Sachar, la donna veronese è rimasta agli arresti domiciliari sino alla mattinata di lunedì 5 aprile, quando si è presentata davanti al Giudice Enrico Zuccon, il quale ha disposto la misura dell’obbligo di firma due volte alla settimana presso la stazione di San michele Extra.