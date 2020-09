Operazione dei carabinieri anche a Verona, arresti per spaccio e sequestri di persona

Traffico illecito di sostanze stupefacenti, sequestro di persona aggravato, lesioni personali aggravate, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e clandestine, ricettazione. Sono questi i reati contestati alle persone arrestate all’alba di oggi, lunedì 7 settembre, dai carabinieri guidati dal colonnello Giuseppe Battaglia. Il blitz, secondo quanto riferito da ReggioToday, ha interessato il territorio delle province di Reggio Calabria, Milano e Verona.

Al momento è tuttora in corso una vasta operazione dei carabinieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, in esecuzione di provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di numerose persone accusate, a vario titolo, di due associazioni finalizzate al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sequestro di persona aggravato, lesioni personali aggravate, tentata estorsione, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e clandestine, infine ricettazione. Le organizzazioni avrebbero avuto la lora base nel quartiere "Sbarre" di Reggio Calabria e, secondo le accuse, avrebbero avviato una fiorente attività di spaccio, anche con ramificazioni appunto in Veneto, nonché con collegamenti alla locale ‘Ndrangheta.