Fermato per un controllo spuntano marijuana ed eroina: ventottenne arrestato dai carabinieri di Verona

Nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 novembre, durante un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga in via Del Ponte, i carabinieri della stazione di Parona Valpolicella spiegano di aver controllato «un ventottenne marocchino residente in città, celibe e con precedenti». Il giovane, secondo quanto si apprende, sarebbe stato trovato «in possesso di 42 grammi di eroina, suddivisi in dieci dosi, e 57 grammi di marijuana».

Le sostanze stupefacenti sono state trovate dai militari dell'Arma «celate sulla sua persona» e gli stessi carabinieri ritengono che fossero «destinate allo spaccio». Per tale motivo, il cittadino marocchino è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero, trasferito presso la Casa Circondariale di Montorio.