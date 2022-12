Cerca di sfuggire al controllo nel locale e viene fermato: in tasca ha droga e soldi

È scattato venerdì pomeriggio, intorno alle 16.30, il controllo di un esercizio pubblico di via Albere da parte della Volanti della questura di Verona, che ha portato all'arresto di un uomo di 44 anni, trovato in possesso di diverse dosi di droga che teneva in tasca.

L'uomo si sarebbe trovato in fondo alla sala quando i poliziotti hanno varcato la porta d'ingresso e a quel punto sarebbe immediatamente scappato imboccando l’uscita di emergenza affacciata sul retro del locale. Di lì a poco però, uno degli agenti lo avrebbe raggiunto e bloccato, nonostante la resistenza attiva che avrebbe opposto il 44enne nel tentativo di liberarsi e fugire.

Della droga sequestrata, due dosi (una di eroina e l’altra di cocaina) sarebbero state trovate nascoste tra i vestiti che il pusher indossava, mentre altri quattro involucri termosaldati di eroina sono stati rinvenuti in seguito alla perquisizione dell'auto di cui lo stesso deteneva le chiavi.

Oltre a circa 10 grammi di eroina e a quasi 1 grammo di cocaina, gli agenti hanno sottoposto a sequestro anche il denaro rinvenuto nelle tasche del presunto spacciatore: circa 450 euro in contanti, ritenuti il provento dell’attività illecita.

Al termine degli accertamenti effettuati negli uffici di lungadige Galtarossa, che hanno fatto emergere a carico dell’uomo i diversi precedenti per reati in materia di stupefacenti, questo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente e per resistenza a pubblico ufficiale.

Sabato mattina il 44enne è comparso davanti al giudice che, dopo aver convalidato il provvedimento, ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.