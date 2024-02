Fermato alla mensa dei senzatetto, cerca di liberarsi della droga: era anche ricercato

È finito in manette nella mattinata di lunedì, intercettato dalle volanti della polizia di Stato nei pressi della Mensa San Bernardino a Verona, un 18enne di origini marocchine.

Gli agenti infatti avrebbero notato il movimento repentino con cui il giovane, alla vista delle forze dell'ordine, si era sbarazzato di un involucro contenente della droga che teneva in tasca ed è stato dunque puntualmente fermato. Dal controllo effettuato in banca dati, i poliziotti hanno appurato che il ragazzo risultava destinatario di due ordini di carcerazione, uno dei quali disponeva l’aggravio della misura del divieto di dimora a Milano, in merito a due precedenti condanne per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il 18enne è stato dunque condotto nel carcere di Montorio, dove dovrà scontare una pena detentiva di otto mesi.

Dalla questura sottolineano che resta massima l'attenzione della polizia di stato nel potenziare «le misure di vigilanza in tutte le zone in cui la presenza di pregiudicati e soggetti dediti a reati contro il patrimonio rischia di inquinare quei luoghi di ritrovo nati per offrire accoglienza ed ospitalità, in un clima di rispetto, a chi vive in condizioni di fragilità».