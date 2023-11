Droga a Oppeano, coca in A4, ecstasy a San Bonifacio: quattro arresti della Finanza

Rimane alta l'attenzione dei finanzieri del Comando provinciale di Verona nella lotta allo spaccio di droga nell'area scaligera. Sono quattro le persone finite in manette negli ultimi giorni, cinque quelle segnalate alla prefettura per uso personale (art. 75 del DPR 309/90), tutte di nazionalità italiana, grazie al fiuto dei cani antidroga Zack e Orso.

Oppeano

Nel primo caso sono stati i Baschi Verdi del gruppo di Verona ad intervenire nei pressi del cimitero di Oppeano, dopo aver notato un cittadino di origine tunisina alla guida di un motociclo che, con fare sospetto, era stato avvicinato da altro veicolo. I militari avrebbero dunque seguito gli spostamenti dell'individuo, che è stato sottoposta ad un controllo di polizia una volta arrivato in prossimità della propria abitazione, che avrebbe permesso di rinvenire oltre 500 grammi di stupefacente tra hashish e cocaina. È scattata poi la perquisizione domiciliare, che avvrebbe consentito alle forze dell'ordine di porre sotto sequestro anche un bilancino di precisione e diverso materiale ritenuto utile al confezionamento della droga.

Su disposizione dell'autorità giudiziaria scaligera, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine per numerosi precedenti specifici, è stato tratto in arresto e condotto nel carcere di Montorio.

Autostrada A4

Un'altra attività antidroga è stata svolta la scorsa settimana dal nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Verona, con la collaborazione di una pattuglia della polizia stradale. Nel corso di una perlustrazione delle principali arterie stradali, è stata fermata un'auto con a bordo due persone di origine marocchina, che procedevano ad un'andatura ritenuta anomala dalle forze dell'ordine, lungo il tratto di A4 compreso tra i caselli di Peschiera del Garda e Sommacampagna. Mentre la vettura veniva scortata fuori dalla corsia autostradale per il controllo di polizia, il passeggero avrebbe gettato dal finestrino un involucro di cellophane, finito oltre il guardrail, che successivamente è stato recuperato e al cui interno sarebbe stata presente della cocaina.

I due sono dunque finiti in manette e la droga è stata sequestrata insieme a circa 1500 euro in contanti e 2 telefoni cellulari.

San Bonifacio

Infine, la scorsa notte, il personale della guardia di finanza di Soave ha svolto alcuni controlli nella zona di San Bonifacio, con l’ausilio di un’unità cinofila del gruppo di Villafranca di Verona e della polizia locale, individuando un soggetto italiano in possesso di 8 pasticche di ecstasy (principio attivo MDMA, metilenediossimetanfetamina),ritenute pronte per la vendita. Le verifiche si sono poi spostate a casa dell'uomo dove, oltre ad alcuni grammi di cocaina, sarebbero state rinvenute altre 17 pasticche ed un bilancino di precisione.

L'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto a suo carico e rinviato a giudizio l’imputato, imponendogli l’obbligo di dimora con possibilità di uscire solo per motivi di lavoro.