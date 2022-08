Prova a liberarsi della droga e a nascondersi in un edificio abbandonato: 24enne in manette

La scorsa notte gli agenti delle Volanti della questura di Verona hanno arrestato un 24enne con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, è stato notato dai poliziotti in viale Piave, in città, intorno alle 2. Alla vista della Volante, il 24enne avrebbe tentato maldestramente di liberarsi di due involucri di cocaina che aveva con sé gettandoli a terra, per poi provare a far perdere le proprie tracce introducendosi all’interno di un edificio abbandonato.

Raggiunto dagli operatori, il giovane sarebbe stato trovato in possesso di altri 6 involucri termosaldati contenenti cocaina e altri tre involucri di hashish, oltre a 800 euro in contanti.

Al termine degli accertamenti, la droga (in tutto 8 grammi di cocaina e 9 grammi di hashish) è stata sequestrata, insieme al denaro e ad un bilancino elettronico di precisione che sarebbe trovato a disposizione del ragazzo.

Lunedì mattina il giudice ha convalidato l’arresto e disposto nei suoi confronti la misura del divieto di dimora nella provincia di Verona.