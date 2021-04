Stoccavano e confezionavano droga in un garage di Via Prina, tre arrestati

Sempre alta l'attenzione dei poliziotti di Verona sullo spaccio di stupefacenti in città. E domenica scorsa, 18 aprile, gli agenti sono riusciti a scoprire il luogo utilizzato da alcuni cittadini stranieri per stoccare hashish.

L'operazione è nata dalla volontà degli agenti scaligeri di intercettare un uomo che aveva rimediato un alloggio di fortuna all’interno di un garage pertinente ad un appartamento disabitato, in Via Prina. Giunti sul posto, i poliziotti hanno immediatamente individuato il box con la serranda abbassata, da cui proveniva un intenso vociare. Una volta alzata la basculante, gli operatori si sono trovati di fronte ad un'avviata attività di confezionamento della droga. E i maldestri tentativi dei tre cittadini tunisini di disfarsi di tutto il materiale in bella vista sono stati vani.

Insieme agli attrezzi usati per suddividere in dosi lo stupefacente, i poliziotti hanno sequestrato 50 grammi di hashish, circa 1.500 euro in contanti e 5 telefoni cellulari. Su questi, gli inquirenti si riservano di svolgere ulteriori accertamenti per raccogliere nuovi spunti per il proseguo delle indagini.

I tre cittadini stranieri, di età compresa tra i 20 e i 28 anni, sono stati arrestati con l’accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e trattenuti nelle camere di sicurezza della questura, in attesa di comparire davanti al giudice. I tre erano anche irregolari sul territorio italiano e per questo sono stati segnalati all'ufficio immigrazione.

Il loro arresto è stato convalidato del giudice del tribunale di Verona e per due di loro è stato disposto il divieto di dimora a Verona.