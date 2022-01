Degrado, droga, furti: 4 giorni di controlli a tappeto della Polizia Locale di Verona

Più di 900 persone controllate in quattro giorni, da lunedì 17 a giovedì 20 gennaio, con un bilancio di due arresti per furto, diverse denunce per occupazioni abusive, sequestro di droga, 18 sanzioni per accattonaggio molesto, 10 veicoli sequestrati perché privi di assicurazione.

Un’attività senza sosta che la Polizia Locale di Verona ha implementato nonostante l’impegno quotidiano anche sul fronte dei controlli legati al Covid, dalla verifica dei Green Pass sul trasporto pubblico e nelle attività commerciali.

ARRESTI E DENUNCE - Nella mattinata di giovedì è stato arrestato un cittadino tunisino, 39enne, senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, protagonista di furto di profumi in un negozio di corso Portoni Borsari. La pattuglia del Reparto Territoriale ha fermato l'uomo dopo la segnalazione delle commesse, nella zona di lungadige Panvinio. Privo di documenti durante il controllo, il 39enne ha fatto cadere i profumi ancora confezionati, nascosti all'interno della giacca. Arrestato, è stato trattenuto presso il Comando in attesa della direttissima di venerdì.

In via Arnolfo di Cambio è stato denunciato un italiano 28enne, per tentato furto di autovetture, infatti è stato colto in fragranza mentre tentava di aprire tre veicoli regolarmente in sosta e rovistare nel vano porta oggetti.

CONTROLLI DEGRADO E OCCUPAZIONI ABUSIVE - All'ex manifattura Tabacchi in viale della Fiera sono stati denunciati un italiano e una cittadina francese, introdottisi abusivamente nell'area, ora diventata cantiere, dove sono state allestite delle vere e proprie stanze. Anche all'ex Tiberghien, è stato individuato un abusivo, un cittadino marocchino già denunciato ad ottobre, che occupava una zona dell'immobile sottoposto a vincolo da parte della sovrintendenza. Recuperati 15 grammi di hashish grazie ai controlli con le Unità Cinofile, mentre sono stati individuati due bivacchi al piano terra.

Anche la zona dell'ex Officine ferroviarie a Porta Vescovo è stata monitorata per la presenza di alcuni bivacchi, dove sono state fermate tre persone che verranno segnalate in Procura. Al primo piano il cane antidroga Axel ha trovato 11,49 grammi di hashish, all'interno del corpo centrale sono stati rinvenuti cinque bivacchi (due al piano inferiore e tre al piano superiore), uno è dentro una baracchetta all'esterno verso i binari e un altro è nella palazzina all'ingresso delle Ex officine. In quest'ultimo manufatto è stata rilevata una situazione igienica notevolmente degradata, con un accumulo imponente di rifiuti, comportando la sanzione al proprietario.

A ciò si aggiungono le 18 sanzioni ad altrettanti cittadini per accattonaggio molesto, perché svolgevano attività di parcheggiatore abusivo nella zona di Borgo Roma e piazzale Renato Simoni. Dieci infine i veicoli sequestrati perché mancanti di copertura assicurativa.

«Un numero di controlli e operazioni che rende la cifra dell’attività svolta dalla Polizia locale sul fronte sicurezza e decoro pubblico – commenta il sindaco Federico Sboarina -. Anche in questa fase in cui gli agenti sono impegnati nelle verifiche del Green pass sui mezzi pubblici e nelle attività commerciali, l’attenzione alla sicurezza del territorio resta massima, con le pattuglie presenti in tutti i quartieri e operazioni mirate nei punti più sensibili. Un’attività a 360 gradi per garantite la massima tutela dei cittadini».