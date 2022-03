Droga, blitz della Polizia Locale nella zona della stazione di Verona: 2 denunciati

È scattato mercoledì nell'area della stazione ferroviaria di Verona, il controllo contro lo spaccio di droga della Polizia Locale scaligera, intervenuta con sei pattuglie e le Unità cinofile.

Sono state identificate 22 persone e denunciate altre due per detenzione di sostanze finalizzate allo spaccio. Sequestrati 32 grammi di hashish, in parte abbandonata da ignoti alla vista delle Unità Cinofile giunte sul posto. Controllate anche le aree esterne al Tempio Votivo e il garage sotterraneo, dove sono state segnalate presenze di spacciatori.

«Controlli a tappeto non solo nelle aree potenzialmente più a rischio, ma anche nei luoghi meno frequentati o meno in vista, come è accaduto ieri in stazione, nelle aree adiacenti al Tempio Votivo e al garage sotterrano – commenta l’assessore alla Sicurezza Marco Padovani-. Questo non solo per garantire sicurezza in tutti i quartieri cittadini, ma anche perché le sostanze stupefacenti non finiscano nelle mani dei nostri giovani».