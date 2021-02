Un chilo di cocaina e 34 mila euro in contanti: arrestato dai carabinieri di Villafranca

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Villafranca di Verona riferiscono si aver arrestato un cittadino albanese, classe ‘84 ed incensurato, nel pomeriggio di mercoledì 24 febbraio a Suzzara in provincia di Mantova. Per lui l'accusa è di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A seguito di un’articolata attività d’indagine sviluppata dai militari dell’Arma di Villafranca, i carabinieri spiegano di aver raccolti «inconfutabili elementi di reità nei confronti del giovane». Per questa ragione, d’accordo con l’autorità giudiziaria di Mantova, nella giornata di mercoledì sono state eseguite alcune perquisizioni locali e personali, che hanno portato al rinvenimento di oltre un chilo di cocaina, materiale vario per il confezionamento e appunti sulla «florida attività di spaccio compiuta dall’uomo».

Le attività di perquisizione svolte dai carabinieri del Nucleo Operativo di Villafranca, coadiuvati anche dai colleghi della compagnia di Gonzaga (MN), si sono protratte a lungo nella giornata di mercoledì, a causa delle difficoltà incontrate. I militari dell'Arma spiegano infatti che l’indagato avrebbe modificato ad arte il cruscotto delle due autovetture a lui in uso, all’interno delle quali avrebbe poi creato il perfetto nascondiglio per celare lo stupefacente da trasportare. Nonostante ciò, i carabinieri riferiscono di essere riusciti a recuperare tutta la droga in suo possesso: un intero chilo ancora avvolto nel cellophane e quasi 200 grammi suddivisi in piccole dosi, già pronte per lo spaccio.

Nella disponibilità dell’uomo, all’interno della sua abitazione di Suzzara, i carabinieri spiegano di aver trovati in un armadio ben 34mila cinquecento euro in contanti che sono stati prontamente sequestrati. Il sequestro del denaro è stato finalizzato alla successiva confisca, così come disposto dal G.I.P. di Mantova che ha anche convalidato l’arresto, disponendo nei confronti del cittadino albanese l’applicazione della misura della custodia in carcere.