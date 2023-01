Trovato con 22 chili di droga: «I soldi mi servono per sposarmi»

I soldi che avrebbe incassato dalla vendita della droga gli sarebbero serviti per sposare la sua fidanzata, ma le nozze ora dovranno essere rimandate.

Come spiegano i colleghi di MonzaToday, un 24enne veronese, pregiudicato per reati contro la persona e in materia di armi e stupefacenti, affidato in prova ai servizi sociali, è stato arrestato dai carabinieri per il possesso di 22 chili in ovuli di hashish, del valore di circa 80 mila euro, che avrebbe abbandonato in un valigia nel giardino della vicina.

Viavai sospetto

Il giovane risultava domiciliato in una villetta bifamiliare di Verano Brianza, provincia di Monza e della Brianza, dalla quale i carabinieri avevano notato alcuni movimenti sospetti. Il viavai di persone ha convinto i militari a dare il via ad una perquisizione, che inizialmente avrebbe dato esito negativo: in casa infatti non sarebbe stata trovata droga, ma proprio nel momento in cui i carabinieri stavano per lasciare l’abitazione, hanno notato che accanto alla staccionata che divide il giardino del 24enne con quello della vicina di casa, era stato lasciato un trolley scuro.

Gli uomini dell'Arma hanno dunque deciso di compiere una verifica e hanno aperto la valigia, trovandovi all'interno oltre 22 chili di hashish in ovuli sigillati che, secondo le stime delle forze dell'ordine, immessi sul mercato al dettaglio avrebbero fruttato una cifra che si aggira intorno agli 80 mila euro.

A quel punto il veronese avrebbe ammesso le proprie responsabilità, ammettendo di aver lasciato lui la valigia nella proprietà della vicina. A quel punto si sarebbe giustificato dicendo che i soldi della droga gli sarebbero serviti per sposarsi il prossimo mese di settembre: finito in manette, ora si trova in carcere.