Incrocia i carabinieri e cerca di liberarsi della droga, in casa i militari scoprono altra sostanza stupefacente

Nel corso di servizi mirati al contrasto dello spaccio di droga, martedì pomeriggio, i carabinieri della stazione di San Michele Extra riferiscono di aver arrestato un ventinovenne italiano, residente in città e con precedenti, per «detenzione di sostanze stupefacenti». Il giovane pare stesse percorrendo a piedi via Colli Berici quando, notata la presenza dei militari, si sarebbe «goffamente liberato di un involucro» per poi allontanarsi a passo spedito.

Il capo pattuglia avrebbe a quel punto recuperato l’involucro che conteneva «500 grammi di hashish», mentre il collega avrebbe rincorso e fermato il giovane. I carabinieri spiegano che la successiva perquisizione eseguita presso l’abitazione del fermato, svolta con la determinante collaborazione dell’unità cinofila della polizia locale di Verona, avrebbe infine permesso di recuperare altro stupefacente.

Infatti, il bravissimo Pico sarebbe riuscito ad individuare il nascondiglio in cui il giovane veronese avrebbe tenuto «altri 78 grammi della medesima sostanza». Il ventinovenne è stato trattenuto in regime di arresti domiciliari e mercoledì mattina è comparso davanti al giudice che, convalidato il provvedimento, ha disposto la prosecuzione della misura cautelare in attesa della celebrazione del processo.