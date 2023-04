Provano a scappare in auto con soldi, droga e armi, bloccati dai carabinieri

Inseguiti nel territorio padovano ed infine bloccati dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile di Este. Nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 aprile, un 31enne di Soave e un 29enne di Legnago, entrambi di origini marocchine, sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione di armi o oggetti atti ad offendere.

I fatti sono stati riportati da Padova Oggi e l'inseguimento è partito all'altezza di Carceri sulla Strada Provinciale 15. I militari del norm di Est hanno notato un veicolo che procedeva in modo anomali ed hanno intimato l'alt al conducente. L'uomo al volante, però, non si è fermato ed ha cercato di evitare il controllo correndo a grande velocità e senza rispettare le norme stradali. I carabinieri non hanno però perso di vista i due fuggiaschi, riuscendo a fermare la loro corsa ad Ospedaletto Euganeo.

Il 31enne, il 29enne e la loro auto, una volta bloccati, sono stati perquisiti ed i militari hanno trovato e sequestrato 40 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina già suddivisi in dosi, un coltello a serramanico di 18 centimetri, una roncola e un manganello metallico estensibile. Inoltre, i due sono stati trovati in possesso di 1.350 euro, denaro che si suppone essere il guadagno dell'attività di spaccio. Infine, il guidatore è stato trovato senza patente e l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo.