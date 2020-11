Dpcm e spostamenti nell'Italia dei tre colori: le risposte alle (difficili) domande dei lettori

Dalle molte domande giunte dai lettori in materia di spostamenti consentiti o meno, a fronte delle regole previste dal Dpcm dello scorso 3 novembre con le disposizioni per le tre differenti aree di rischio, si evince anzitutto una cosa: i casi della vita sono più complessi di quanto una legge potrà mai arrivare a prevedere. Anche per questo, la regola generale in questa fase deve essere sempre una sola, vale a dire orientarsi in funzione del principio di cautela e, in materia di spostamenti, come ricorda la circolare ai prefetti del Viminale di cui abbiamo già parlato, tener fede responsabilmente a questo postulato: «Limitare all’indispensabile gli spostamenti», ma anche «effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino dove comunque sia possibile la soddisfazione della propria esigenza».

Vediamo ora di affrontare le varie domande posteci dai lettori, ricordando naturalmente che il consiglio primario, in caso di dubbi, è sempre quello di rivolgersi alle forze dell'ordine. Ricordiamo, inoltre, in particolare per i cittadini di Verona, che il Comune ha riattivato il servizio "numero verde emergenza Covid-19" al quale possibile presentare anche dubbi e richieste di chiarimento relativamente al Dpcm ad oggi in vigore.

Le domande dei lettori sugli spostamenti

«Per assistere mia mamma anziana e sola in un momento di particolare difficoltà fisica, posso spostarmi da una Regione rossa? Lei si trova in una Regione gialla (per adesso)».

Il Dpcm all'Art. 3 comma 4 dispone che è vietato «ogni spostamento in entrata e in uscita» dai territori identificati al comma 1 quali «Regioni che si collocano in uno "scenario di tipo 4" e con un livello di rischio "alto"» (cioè appunto una Regione rossa), ma lo stesso comma 4 dell'Art. 3 poi aggiunge: «Salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute».

Nel caso della domanda presa in considerazione, bisogna quindi che la persona interessata valuti la sussistenza o meno di una concreta «situazione di necessità» in relazione alla propria madre «anziana e sola in un momento di particolare difficoltà fisica». Una Faq del Governo dedicata alla zona rossa, ma uguale anche per le altre due zone di rischio (gialla e arancione), ci aiuta a capire meglio: «Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?». La risposta che viene fornita è la seguente: «Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile».

«Da zona rossa dovrei andare a trovare mia mamma che è una persona anziana e che abita da sola, ma che si trova in zona gialla. Posso andare?»

È una domanda molto simile a quella precedente e che abbiamo così posto ravvicinate, poiché speriamo possa aiutare a comprendere meglio le cose. In merito il ragionamento non cambia, poiché il già ciitato Art. 3 comma 4 del Dpcm vieta gli spostamenti «in entrata ed in uscita» da una zona rossa, quindi sia che si tratti di varcare il confine per raggiungere un'altra Regione di qualsiasi colore, sia per farvi accesso da un'altra Regione di qualsiasi colore. Il tutto sempre fatte salve le tre motivazioni che derogano al divieto di spostamento: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

Se nella prima domanda, tuttavia, per come veniva posta, pareva emergere a tutti gli effetti una «situazione di necessità» espressa dalle parole «in un momento di particolare difficoltà fisica» riferite alla madre, in questa seconda domanda si fa riferimento solo all'anzianità della madre ed al fatto che la signora abiti da sola. Se questa persona, per quanto anziana e sola, fosse però totalmente indipendente ed autosufficiente, in grado cioè di provvedere in autonomia alle necessità della vita quotidiana (spesa, eventuale approvvigionamento di farmaci, etc.), ebbene, in tal caso lo spostamento da zona rossa per raggiungerla da parte di un parente o altra persona amica, non sarebbe giustificabile. Naturalmente la valutazione dell'effettiva sussistenza o meno di una «situazione di necessità» va fatta individualmente, ma tenendo sempre presente che, come ricorda la circolare ai prefetti, «l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono gli spostamenti incombe sull’interessato», il quale «potrà assolvervi producendo un’autodichiarazione».

«Abito a Catania in zona arancione e devo andare da mio padre a Roma in zona gialla, fra l'altro avevo già fatto un biglietto aereo prima dell'uscita dell'ultimo Dpcm, posso andarci?».

Anzitutto chiariamo che, per quanto possa essere comprensibile il fastidio di aver già speso dei soldi, ma il fatto di aver acquistato in precedenza un biglietto aereo non rileva in alcun modo ai sensi del Dpcm e delle disposizioni vigenti. In secondo luogo, per quanto riguarda la normativa nella zona arancione vale, proprio come per la zona rossa, il divieto riferito ad «ogni spostamento in entrata e in uscita» nella e dalla stessa zona arancione. Dunque non rileva il colore della Regione di destinazione, ma il solo fatto di varcare il confine della zona arancione, sia che lo si varchi per accedervi, sia per uscirvi. Naturalmente valgono anche per la zona arancione delle motivazioni eccettuative che consentono cioè di non tenere conto del divieto di «spostamento in entrata ed in uscita» dalla stessa area arancione, vale a dire le solite tre: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute.

Per rispondere alla domanda in oggetto, la persona che l'ha posta deve dunque valutare la sussistenza o meno di una di queste motivazioni che legittimerebbero il suo spostamento verso Roma e suo padre. La visita ai parenti, o ai "congiunti", di per se stessa non è contemplata quale motivazione dello spostamento, anzi come già visto è «fortemente raccomandato» non farla anche all'interno della stessa zona gialla, cioè quella non soggetta a limitazioni sugli spostamenti (salvo che per la fascia oraria del "coprifuoco" dalle 22 alle 5).

«Io abito in Puglia e la mia compagna assieme a nostro figlio di 5 anni è in Veneto per lavoro. Potrei, alla luce del Dpcm del 3 novembre, andare a trovarli, considerando anche che, essendo io in cassa integrazione potrei fungere da aiuto per stare col bambino negli orari lavorativi della mia compagna, non spettandoci il "bonus babysitter" (considerando il mio status occupazionale)?»

Domanda di portata notevole, cui non è semplice fornire risposta. La Puglia è al momento zona arancione, mentre il Veneto è zona gialla. Poco cambierebbe in realtà anche se il Veneto diventasse arancione, o la Puglia cambiasse colore in rosso. Il tema è sempre che nel caso una delle due Regioni fosse di colore almeno arancione, gli spostamenti «in entrata ed in uscita» dalla zona arancione risulterebbero vietati, salvo le solite tre motivazioni: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute. Dalla questione che ci è stata posta non è possibile saperlo con certezza, ma poniamo il caso che chi ce la sta rivolgendo si sia trovato in Puglia all'entrata in vigore del Dpcm, avendo lì il suo domicilio, ma abbia in realtà già trasferito in precedenza la propria residenza in Veneto con la compagna ed il figlio di 5 anni. In questo caso l'Art. 2 comma 4 lettera a) prevede che «è consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Dunque, la persona che pone la domanda potrebbe fare rientro alla propria residenza in Veneto, dopodiché dovrebbe a quel punto sottostare al regime di spostamenti lì vigente. Temiamo non sia questa la soluzione per chi ci ha posto la domanda, ma per completezza era bene specificare la cosa.

Un'altra modalità d'approccio della questione, per cercare di fornire risposta, esclusa l'ipotesi del «rientro alla residenza», è allora quella di capire se possa o meno essere considerata una «situazione di necessità» il fatto di prestare aiuto nel tenere a casa il figlio di 5 anni mentre la madre è impegnata al lavoro. Siamo naturalmente in una situazione al limite, poiché finché asili e scuole materne sono attive, e in Veneto è così, l'organizzazione del quotidiano per una madre sola che lavora, per quanto difficile, ma parrebbe poter essere gestibile in autonomia. Chiaro è che, se la madre in questione non avesse alcun supporto nel proprio Comune, non avesse amici o familiari presenti cui chiedere aiuto durante le ore di lavoro e non riuscisse a trovare nemmeno una baby sitter, trovandosi a dover scegliere tra il proprio lavoro e l'accudire il figlio di 5 anni, si potrebbe effettivamente configurare una «situazione di necessità» per una terza persona (in modo non troppo dissimile da quanto visto per gli spostamenti verso soggetti non autosufficienti), la quale potrebbe derogare così al divieto sugli spostamenti.

Vi è però, infine, una terza possibilità da tenere in considerazione, quella relativa cioè ai genitori separati/divorziati che abbiano figli minorenni. Una Faq del Governo, valida peraltro in tutte e tre le zone di rischio (gialla, arancione e rossa), recita nel seguente modo: «Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?». La risposta che viene fornita è la seguente: «Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario [...]». La Faq del Governo chiaramente si riferisce a genitori che siano stati sposati tra loro ed oggi risultino formalmente "separati" oppure "divorziati", certo è però che, riprendendo la domanda del nostro lettore, parrebbe assai illogico e quasi discriminatorio impedire ad un genitore separato dall'altro genitore (oltre che dal figlio minorenne), non formalmente ma fisicamente e geograficamente per circostanze della vita, di potersi spostare tra differenti Regioni al fine di ricongiungersi con quella che è comunque la propria famiglia. In tal senso, dunque, potrebbe anche essere ipotizzabile per il padre in questione, qualora abbia la sua residenza in Puglia, stabilire il proprio domicilio in Veneto all'indirizzo dove risiede la madre e, in ultima ipotesi, far valere ai fini dello spostamento il rientro al domicilio previsto dall'Art. 2 comma 4 lettera a). Fatte salve le tre modalità di ragionamento, sul punto, in conclusione, non può però che essere demandata alle istituzioni ed alle autorità competenti, anzitutto le forze dell'ordine, una risposta formale.

«Io vivo in Campania e mio marito è militare in Veneto ed ha la residenza sù. Ora le due Regioni sono zona gialla e quindi non abbiamo problemi. Ma mi chiedo, qualora diventassero una delle due o entrambe zona rossa, il vincolo coniugale può essere motivazione valida per lo spostamento?»

È una domanda che per certi versi si ricollega nella sua complessità a quella precedente. La differenza sta nel fatto che in questo caso, a quanto si evince dalla questione posta, non sono presenti figli minorenni. Il problema di fondo è che nel Dpcm, così come nelle Faq del Governo, non si fa menzione esplicita del «vincolo coniugale» quale possibile motivazione di uno spostamento «in entrata o in uscita» da un territorio definito zona arancione o rossa, nel caso di specie in cui marito e moglie, per quanto sposati, abitino in luoghi differenti e, dunque, risultino nei fatti non conviventi (che è ciò che conta ai fini epidemiologici). Il che, dunque, lasciarebbe intendere si debba ragionare esclusivamente in merito ai concetti di "residenza", "domicilio" e "abitazione". Per dirlo nei termini della Faq dedicata alla zona rossa sugli spostamenti: «Non è consentito far visita o incontrarsi con parenti o amici non conviventi, in qualsiasi luogo, aperto o chiuso», ma è pur sempre «consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza».

Allo stato attuale delle cose (martedì 10 novembre 2020), essendo la Campania zona gialla ed il Veneto zona rossa, lo spostamento invece non sarebbe soggetto ad alcuna motivazione necessaria. Anche nel caso si trattasse di attraversare delle zone arancioni o rosse, qualora si proceda da una Regione gialla (Campania) per raggiungere un'altra Regione gialla (Veneto), non è infatti prevista la necessità di avere "motivi validi" per effettuare lo spostamento, essendo l’attraversamento di territori sia arancioni che rossi «sempre consentito qualora esso sia necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni di mobilità». In merito a quest'ultimo punto, la circolare ai prefetti ha opportunamente chiarito che «sia gli spostamenti sia i transiti ammessi» nei territori di zone arancioni o rosse «potranno essere sempre giustificati ricorrendo all’uso del modulo di autocertificazione».

«Il mio compagno ha la residenza a Roma, ma vive con me a Terni e quindi conviviamo. Essendo il Lazio giallo e Terni diventata arancione, può rientrare il fine settimana?»

In questo caso, ponendo che il compagno abbia la residenza a Roma (zona gialla) ma il suo domicilio a Terni (zona arancione), ciò che ad esempio la Faq per la zona arancione dispone è quanto già richiamato per la zona rossa: «È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». Ciò però va inteso come possibile una volta soltanto, e non autorizza a nostro avviso l'ipotesi di un ping pong negli spostamenti durante il weekend, di volta in volta facendo valere prima il rientro alla residenza e poi quello al domicilio. Dunque, nel caso di specie, se il compagno di chi ha posto la domanda, decidesse di «fare rientro alla propria residenza», poi a quel punto sarebbe legittimato a spostarsi nuovamente da Roma verso Terni, cioè compiere uno spostamento «in entrata» di una zona arancione, solo per le tre motivazioni canoniche: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute.

«In una zona arancione è possibile andare in un altro Comune per fare attività di volontariato, tipo soccorritore su ambulanza o simili?»

La domanda è posta in termini molti similari ad una Faq pubblicata dal Governo e che resta identica e dunque valida per tutte le tre zone di rischio (gialla, arancione e rossa): «Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal Comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell'ambito della gestione dell'emergenza?». La risposta ufficiale che viene fornita è la seguente: «Sì, il divieto di spostarsi dal Comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell'ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l'emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana)».

In merito, oltre alla Faq citata, vale la pena richiamare anche quanto indicato nella circolare interpretativa del Viminale, in un passo riferito sì alla zona gialla ma relativamente alla fascia oraria del cosiddetto "coprifuoco" (dalle 22 alle 5), dunque in un "regime di spostamenti limitati" assimilabile a quello più restrittivo della zona rossa: «Per quanto riguarda, invece, gli spostamenti che avvengano dopo le 22 e fino alle 5, si ritiene utile precisare che devono ritenersi consentiti anche quelli che si riconnettono ad attività assistenziali svolte, nell’ambito di un’associazione di volontariato, anche in convenzione con enti locali, a favore di persone in condizione di bisogno o di svantaggio. Conseguentemente, per lo spostamento legato a tali attività, potrà addursi a motivo giustificativo l’espletamento del servizio di volontariato sociale».

«Mi trovo in Calabria zona rossa in un Comune diverso da mio padre, invalido e molto anziano, posso andare a fare visita e come mi devo comportare?»

La domanda si ricollega alle prime due qui trattate. Da quel che si evince nella formulazione della questione in oggetto, il padre essendo oltre che anziano anche «invalido» potrebbe ritenersi persona «non autosufficiente», dunque ricorrere la «situazione di necessità» che consentirebbe di derogare al divieto di spostamento e dunque permettere all'interessato di muoversi da casa propria, attraversare anche il confine del proprio Comune (e potrebbe anche quello regionale) per prestare infine assistenza ad un parente, o amico, non autonomo nella gestione delle proprie esigenze quotidiane (fare la spesa, acquistare farmaci, etc.). Naturalmente in caso di controllo andrà compilato il modulo dell'autocertificazione per gli spostamenti segnando la casella «situazione di necessità».

La Faq del Governo in merito, valida per le tre aree di rischio (gialla, arancione e rossa) prevede quanto segue: «Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?». La risposta che viene data, come si è già visto, è la seguente: «Sì, è una condizione di necessità. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile».

(Se avete correzioni o suggerimenti da proporre, ma anche dubbi o domande su cosa oggi sia consentito fare, scriveteci un messaggio di posta alla nostra pagina Facebook oppure: redazione@veronasera.it).