Dpcm, cosa si può fare nel Veneto zona gialla e nelle altre aree di rischio: un po' di chiarezza

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato ieri tre ordinanze con le quali cambieranno nuovamente, a partire da domenica 6 dicembre, i colori delle Regioni italiane sulla base della suddivisione in aree di rischio epidemiologico. Il Veneto, come noto, resterà zona gialla, ma cosa si può fare e cosa no in tale area sulla scorta del nuovo Dpcm entrato in vigore il 4 dicembre e valido fino al prossimo 15 gennaio? Vediamo di riassumere in seguito tutte le prescrizioni, i divieti e le «forti raccomandazioni» del Governo per ciascuna zona, la gialla, poi l'arancione e, infine, quella rossa. A fondo articolo troverete poi lo norme speciali previste per il periodo natalizio, quello cioè che il Governo ha identificato tra il 21 dicembre 2020 ed il 6 gennaio 2021 e che pertanto solo in tale arco temporale saranno vigenti, oltre alle norme specifiche per il 25, 26 dicembre 2020 e il primo dell'anno.

La zona gialla

Tutti i giorni scatta il "coprifuoco" dalle ore 22 della sera fino alle 5 del mattino dopo , pertanto in tale arco di tempo non si può uscire di casa salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. Anche durante il resto della giornata, il Governo ha inserito nel Dpcm la «forte raccomandazione» di non spostarsi se non per le seguenti ragioni comunque un po' più ampie: motivi di lavoro, motivi di studio, situazioni di necessità e motivi di salute. Il primo dell'anno il coprifuoco sarà esteso fino alle 7 del mattino, mentre il 31 dicembre 2020 inizierà sempre alle ore 22.

possono restare aperti e dunque essere raggiunti dai clienti dal giorno 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Nei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) è prevista l'interruzione della somministrazione in sede a partire dall ore 18, mentre resta consentito l' asporto fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Tra le ore 5 e le 18 il servizio di ristorazione in presenza è consentito per un massimo di 4 persone al tavolo, a meno che si tratti di persone tra loro conviventi, nel qual caso possono essere anche di più. Nei giorni di Natale , Santo Stefano ed il primo dell'anno non sono previste restrizioni ulteriori per quel che riguarda l'attività di ristorazione, salvo che negli hotel dove il 31 dicembre dalle 18 fino alle 7 dell'1 gennaio 2021 sarà possibile il solo servizio in camera e quindi niente Cenoni collettivi. È però possibile, per chi lo volesse, pranzare nei ristoranti il 25, 26 dicembre ed anche il primo dell'anno (ovviamente dovendo però scegliere un ristorante all'interno del proprio Comune di riferimento).

e Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021 , gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali , solo dopo l'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).

Chiuse sale da ballo e discoteche.

Didattica a distanza per le scuole superiori , fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori. A decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% degli studenti delle scuole superiori deve essere garantita l'attività didattica in presenza. Per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie è invece già prevista la didattica in presenza.

le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori. Riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

L'Italia divisa dai colori a partire dal 6 dicembre 2020

La zona arancione

Il coprifuoco va dalle ore 22 alle 5 del mattino seguente e durante tale periodo è vietato uscire di casa salvo comprovati motivi di lavoro, necessità e salute. A Capodanno il coprifuoco durerà fino alle ore 7 dell'1 gennaio 2021.

(fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, mentre resta consentito l' fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per la non ci sono restrizioni. Tutti i negozi possono restare aperti e dunque essere raggiunti dai clienti fino alle ore 21 dal giorno 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

possono restare aperti e dunque essere raggiunti dai clienti dal giorno 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno.

nei giorni festivi e prefestivi ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, punti vendita di generi alimentari, tabaccherie ed edicole al loro interno. Didattica a distanza per le scuole superiori, fatta eccezione per gli studenti con disabilità e in caso di uso di laboratori; a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75% degli studenti delle scuole superiori deve essere garantita l'attività didattica in presenza. Per scuole dell'infanzia, scuole elementari e scuole medie è invece già prevista la didattica in presenza.

Nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi in presenza le sole attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a classi con ridotto numero di studenti, quelle dei laboratori;

Riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico;

Restano chiusi piscine, palestre e centri benessere

Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo dopo l'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico scientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti;

Chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto.

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).

Chiuse sale da ballo e discoteche.

La zona rossa

È vietato ogni spostamento anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, studio, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, sempre fatte salve le suddette tre motivazioni derogatorie al divieto.

anche all'interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, studio, necessità e salute, sono di conseguenza vietati gli spostamenti da una Regione all'altra e da un Comune all'altro, sempre fatte salve le suddette tre motivazioni derogatorie al divieto. I negozi chiusi , fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità, fra cui edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri, ferramenta, fiorai, negozi per bambini e tutti quelli indicati nell'allegato 23 del Dpcm.

, fatta eccezione per supermercati, beni alimentari e di necessità, fra cui edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri, ferramenta, fiorai, negozi per bambini e tutti quelli indicati nell'allegato 23 del Dpcm. È disposta la chiusura dei centri commerciali salvo per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità al loro interno, purché sia consentito l'accesso solo a tali attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi.

Sono chiusi i centri estetici;

È prevista la didattica a distanza per la scuola secondaria di secondo grado, per le classi di seconda e terza media. Restano aperte, quindi, solo le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e la prima media.

Nelle università le attività formative e curricolari si svolgono a distanza, salvo specifiche eccezioni.

Riduzione dei passeggeri fino al 50% sui mezzi di trasporto pubblico, ad eccezione dei mezzi di trasporto scolastico.

Sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP, così come sono sospese le attività nei centri sportivi.

Consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all'aperto in forma individuale;

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) 7 giorni su 7, mentre resta consentito l'asporto fino alle ore 22, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

Restano chiusi piscine, palestre e centri benessere

Gli impianti sciistici sono chiusi per gli sciatori amatoriali. Dal 7 gennaio 2021, gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnicoscientifico,rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Sono chiusi musei e mostre, teatri, cinema e sale da concerto;

Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo (anche nei bar e nelle tabaccherie).

Sono chiuse sale da ballo e discoteche.

Le misure speciali previste per le festività natalizie

Dopo aver affrontato direttamente le regole per ciascuna zona di rischio, è bene evidenziare come le norme previste dal nuovo Dpcm nell'arco temporale che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, dispongono anche delle restrizioni speciali (in parte già evidenziate). Tale periodo è stato infatti individuato dal Governo come l'arco temporale delle "festività natalizie" e, dunque, il più rischioso circa un'eventuale impennata di contagi, poiché solitamente foriero di ritrovi familiari e occasioni di contatti. Ecco perché nel periodo che va dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 gli spostamenti delle persone fisiche subìranno delle restrizioni maggiori, così come ulteriori restrizioni sono previste ad hoc per le giornate del 25, 26 dicembre 2020 e l'1 gennaio 2021.