Disservizi informatici a livello globale, il venerdì nero per aeroporti e banche. Disagi anche al Catullo di Verona

Dalla mattinata di oggi, venerdì 19 luglio, un importante disservizio informatico sta causando seri problemi ai numerosi sistemi che utilizzano alcuni dei servizi di Microsoft in tutto il mondo. Questo disservizio parrebbe aver colpito duramente vari settori, anzitutto mettendo a dura prova alcuni aeroporti come quello di Berlino e causando diverse difficoltà alle compagnie aeree, tra le quali, per citarne alcune, Ryanair, American Airlines, Delta Air Lines e United Airlines.

Secondo le prime informazioni disponibili, il disservizio sembrerebbe essere stato causato da un problema nel software dell'azienda di sicurezza informatica "CrowdStrike". Diversi paesi avrebbero riportato interruzioni anche nei servizi di banche, tv satellitari ed altri media. In aggiunta, da alcune ore, anche ospedali e supermercati starebbero subendo gravi interruzioni nelle loro infrastrutture tecnologiche.

Per quanto riguarda l'aeroporto Catullo di Verona, in una breve nota di allerta per i passeggeri, il gruppo scrive: «Informiamo i gentili passeggeri che, a causa di un problema informatico mondiale che ha colpito i sistemi di alcune compagnie aeree, si stanno verificando dei rallentamenti nelle consuete operazioni di check-in ai banchi dedicati e nelle consuete procedure di imbarco ai gates». Sempre dall'aeroporto Catullo viene poi aggiunto: «Consigliamo pertanto di pianificare lo spostamento verso l'aeroporto con adeguato anticipo, al fine di evitare eventuali ritardi».

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la causa del problema non sarebbe un attacco hacker, bensì l'ipotesi che si va facendo in queste ore sarebbe quella di un eventuale errore dovuto a un aggiornamento difettoso rilasciato dal fornitore di cybersecurity "CrowdStrike". In una nota diffusa sui social, l'amministratore delegato di "CrowdStrike", George Kurtz, ha però rassicurato il pubblico dichiarando che la soluzione sarebbe vicina: «Non si tratta di un incidente di sicurezza o un attacco informatico. - ha scritto Kurtz su X - Il problema è stato identificato, isolato ed è stata implementata una soluzione». Kurtz ha spiegato che « CrowdStrike sta lavorando attivamente con i clienti coinvolti da un difetto riscontrato in un singolo aggiornamento dei contenuti per i sistemi Windows». Infine, George Kurtz ha ribadito: « Il nostro team è completamente mobilitato per garantire la sicurezza e la stabilità dei clienti di CrowdStrike».