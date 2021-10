Esce da una casa abbandonata e viene fermato in possesso di alcune dosi di eroina

Un 47enne di origini algerine, senza una dimora fissa e con precedenti specifici, nel pomeriggio di lunedì è stato arrestato dai carabinieri della Sezione radiomobile di Verona, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti.

I militari stavano svolgendo un servizio contro lo spaccio di droga, quandi hanno notato l'individuo allontanarsi da una casa abbandonata di via Volta e lo hanno sottoposto a controllo: il 47enne sarebbe stato trovato un possesso di 18 grammi di eroina suddivisi in dosi e di 1750 euro in contanti, ritenuti il frutto dell'attività illecita.

Finito in manette, martedì mattina è comparso davanti al giudice che ha convalidato l'arresto e, in attesa del processo fissato per il prossimo febbraio, dovrà presentarsi quotidianamente ai carabinieri.