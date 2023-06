Vestiario, giocattoli, cibo e acqua confiscati a Verona, donati ai territori bombardati in Ucraina

Ci sono anche le 8 mila scarpe donate da parte della prestigiosa azienda calzaturiera Geox tra il materiale distribuito nelle città sotto le bombe russe in Ucraina. Il presidente Mario Moretti Polegato ha dato uno straordinario contributo alla Fondazione Hope Ukraine, fornendo sostegno prezioso. Le scarpe donate sono state distribuite nella regione di Kharvik, con particolare attenzione alle scuole.

Inoltre, più di 20 pallet di beni confiscati, tra cui vestiario, giocattoli, cibo e acqua, sono stati donati da parte dei funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dal Quadrante Europa di Verona. Prodotti di buona qualità che l’autorità giudiziaria ha destinato ad un utilizzo per finalità sociali.

Queste donazioni sono state concentrate nel nuovo hub di raccolta della fondazione a Kharkiv, che svolgerà un ruolo cruciale nel coordinare gli aiuti immediati e nel mettere in connessione diverse municipalità. La fondazione raccoglie quelle che sono le richieste e le necessità che vengono manifestate dai sindaci e che vengono poi esaudite a seconda delle necessità.

Il nuovo centro di raccolta rappresenta un importante passo avanti per la Fondazione Hope Ukraine, che così è in grado di agire in maniera ancora più specifica e rapida.

Inoltre, il centro di raccolta fungerà da punto di connessione per 560 comuni, consentendo la collaborazione e lo scambio di informazioni con altre organizzazioni, enti pubblici e volontariato. Questa singergia ottimizza e rende più efficace le attività a sostegno delle persone colpite dalla guerra.

«La Fondazione esprime la sua forte gratudine alle aziende, realtà associative, comuni e singoli cittadini che hanno donato e continuano a farlo. L’apertura di questo hub a Kharkiv si aggiunge a quelli già operativi di Kyiv e Chernivtzi ed è un altro passo in avanti nella collaborazione tra Italia e Ucraina. Questa nuova apertura ci permette di compiere un’azione ancora più capillare e rapida nel far arrivare aiuti a chi ne ha bisogno», dichiara Marco Toson, Presidente Fondazione Hope Ukraine.