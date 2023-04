Una Pasqua di vera rinascita: la storia del veronese Marco, donatore di midollo che ha dato speranza a una giovane ammalata

«Per me è stata una passeggiata: un prelievo di sangue più lungo del solito, ma so che il mio dono ha salvato la vita di un’altra persona». Sarà una Pasqua particolarmente felice quella di Marco Dalla Riva, un informatico di 34 anni iscritto alla sezione Fidas Verona di Colognola ai Colli. Ma sarà una Pasqua speciale anche per la ricevente anonima, una giovane donna, che da lui ha avuto le «cellule staminali emopoietiche», ovvero «capaci di produrre le cellule del sangue (globuli rossi, globuli bianchi e piastrine), l’unica possibilità di salvezza per chi è affetto da gravi patologie oncologiche del sangue».

La vicenda è stata presentata in una nota da parte di Fidas Verona che rivela come il donatore sia stato anche il presidente, dal 2018 al febbraio 2022, proprio della sezione di Colognola ai Colli. La storia di questo gesto gratuito e volontario è stata resa nota ora, a distanza di qualche mese, per tutelare la privacy della ricevente, occasionalmente proprio a ridosso della Pasqua, una festività come risaputo di per sé associata alla rinascita. «Ho iniziato a ricevere delle telefonate ravvicinate, a cui non riuscivo a rispondere perché ero al lavoro - ha raccontato Marco -. Pensavo fossero dei call center, invece alla sera ho risposto: era la dottoressa dell’ospedale di Borgo Roma referente del registro dei donatori di midollo osseo di Veneto e Trentino-Alto Adige, che mi invitava a sottopormi ai controlli per verificare la compatibilità, che è molto rara».

Come ricordato dalla stessa nota di Fidas Verona, infatti, «solo un donatore su centomila è compatibile con chi è in attesa di trapianto: 6 pazienti su 10 non trovano un donatore compatibile». Proprio per questo è utile tipizzarsi, con un normale prelievo di sangue. Lo può fare chiunque abbia tra i 18 e i 35 anni, pesi almeno 50 chili e goda di buona salute, semplicemente rivolgendosi a un qualsiasi centro trasfusionale: «In questo modo si viene inseriti in una banca dati internazionale, fondamentale per curare pazienti in attesa di trapianto. C’è chi non verrà mai contattato in tutta la sua vita, - evidenziano da Fidas Verona - chi, invece, com’è successo a Dalla Riva, sarà chiamato quando risulterà proprio lui il donatore geneticamente compatibile per un’altra persona».

Lo stesso Marco ha quindi raccontato: «Di recente sono entrato nelle scuole di Colognola ai Colli per portare la mia testimonianza e la prima cosa che mi hanno chiesto gli studenti è stata: "Ti hanno fatto male?". Ho risposto di no, perché la donazione avviene attraverso il prelievo del sangue periferico, in aferesi: l’unica cosa da mettere in conto è quella di stare qualche ora con entrambe le braccia stese, un dettaglio trascurabile paragonato al dono che riceverà poco dopo la persona malata». Anche parenti, amici e colleghi si sono complimentati con Marco per il suo gesto: «Il supporto di mia moglie Giulia è stato fondamentale e non vediamo l’ora che i nostri figli, che hanno 3 anni e un anno e mezzo, crescano per poter raccontare cos’ha fatto il loro papà», ha aggiunto Dalla Riva, il quale ha anche una trentina di donazioni di sangue all’attivo.

A congratularsi con lui è stata anche la presidente provinciale di Fidas Verona Chiara Donadelli, affiancata dal presidente della sezione Fidas Verona di Colognola ai Colli Gianpaolo Zumerle: «Ringraziamo di cuore il nostro donatore per aver compiuto questo gesto e invitiamo tutti i giovani sotto i 35 anni a tipizzarsi, per allargare il Registro: più siamo, meglio è per i malati». Per maggiori informazioni sulla donazione di midollo è possibile contattare Adoces Verona: tel. 045.8309585, info@adocesverona.it, www.adocesverona.it.