Due donne partoriscono in casa nella notte, guidate al telefono dal 118

Due lieti eventi hanno animato la notte tra giovedì e venerdì del personale del 118, che ha dovuto fornire tutte le indicazioni utili a due donne in gravidanza, per le quali era giunto il momento del parto.

Entrambi i piccoli avrebbero avuto una certa "fretta" di venire alla luce, così gli infermieri hanno dovuto guidare via telefono una madre di Pozzo di San Giovanni Lupatoto, intorno alle ore 2, e una di Tregnago, intorno alle ore 3. Entrambe sono state poi prese in cura insieme al neonato dall'ambulanza inviata sul posto e condotte all'ospedale di Borgo Trento.