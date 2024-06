Donna scomparsa la scorsa notte a Noventa Vicentina: viaggiava in direzione di Cologna Veneta

Una donna di 49 anni, Patrizia Ruzza, sarebbe scomparsa nella notte tra sabato 1 e domenica 2 giugno. La signora, secondo quanto ricostruito in queste ore da VicenzaToday, sarebbe nubile e vivrebbe con la madre a Noventa Vicentina. Proprio il Comune di riferimento ha dato l'annuncio della sua scomparsa tramite un post su Facebook, pubblicando anche una foto di Patrizia nella speranza di ottenere informazioni utili per il suo ritrovamento.

Stando alle informazioni attualmente disponibili, la donna sarebbe uscita di casa intorno alle ore 21 di sabato, mettendosi alla guida della sua Fiat 500 bianca, procedendo in direzione del Comune veronese di Cologna Veneta. Al momento della scomparsa, la signora avrebbe indossato un giubbotto con dei pantaloni neri. La donna avrebbe inoltre avuto con sé una borsa di colore chiaro e il proprio telefono cellulare.

Parrebbe che Patrizia avesse informato i familiari spiegando che sarebbe rientrata dopo qualche ora. Tuttavia di lei non si hanno ad ora notizie e, al momento, non è più tornata a casa, oltre a non aver risposto alle chiamate sul cellulare. Preoccupati per la sua incolumità, i familiari hanno contattato le forze dell'ordine che hanno quindi dato inizio alle ricerche.

«Chiunque l’avesse vista o avesse notizie - questo l'appello dell'amministrazione comunale di Noventa Vicentina - è pregato di contattare immediatamente la caserma dei carabinieri di Noventa Vicentina o comunque chiamare il 112 per dare tutte le indicazioni del caso».