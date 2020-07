Non fa ritorno a casa e scatta l'allarme: si cerca una madre ad Albaredo d'Adige

Sono riprese questa mattina all'alba le ricerche di una persona scomparsa nel Comune di Albaredo d'Adige, in particolare nella frazione di Coriano. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di una donna sulla quarantina originaria del Marocco e madre di due figlie. Sarebbero state quest'ultime ad aver inizialmente lanciato l'allarme, già nella giornata di domenica, non vedendola più rientrare a casa.

Proprio ieri, lunedì 27 luglio, la signora si sarebbe dovuta recare in ospedale per una visita, ma nel frattempo nessuno parrebbe più averla vista. Sono stati allertati anche i carabinieri di Ronco all'Adige, mentre i vigili del fuoco, intervenuti da Caldiero e da Verona, stanno procedendo nelle operazioni di ricerca della donna, grazie anche all'ausilio di un elicottero e del nucleo sommozzatori per scandagliare le acque del fiume Adige.

Sul posto sono inoltre presenti anche i volontari della protezione civile ed il gruppo cinofilo dei carabinieri. I soccorritori stanno infatti perlustrando con attenzione l'intera area di campagna, in particolare attorno allo stabilimento Grandi Molini Italiani che ha sede appunto nella frazione di Coriano.