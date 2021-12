Precipita dal belvedere di Castel San Pietro: 50enne soccorsa e portata in ospedale

Un incidente si è verificato al belvedere di Castel San Pietro a Verona nella mattinata di giovedì, intorno alle ore 11, con una squadra dei vigili del fuoco chiamata all'intervento per soccorrere una donna caduta dal noto punto panoramico. Per cause ancora da chiarire infatti una 50enne veronese è finita nel terreno sottostante a circa 7 metri dal punto di caduta.

Soccorsa col personale del Suem 118, la donna è stata immobilizzata e trasportata a mano all'ambulanza, dopodiché è stata condotta all'ospedale di Borgo Trento per gli accertamenti del caso.