Paziente in pericolo di vita trasferita a Verona grazie all'aeronautica militare

Si è concluso nella tarda serata di domenica 4 aprile 2021, il giorno di Pasqua, il volo di un Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare che ha trasportato una donna di 25 anni, in imminente pericolo di vita, dalla città di Cagliari a Verona. Il Falcon 900, uno degli aerei che l’Aeronautica Militare tiene pronto a decollare ogni giorno e a qualunque ora per i trasporti sanitari urgenti, anche nei giorni di festività come quella di ieri, è dunque decollato dall’aeroporto di Ciampino per imbarcare la paziente a Cagliari. Ripartito dal capoluogo della Regione Sardegna, l’aereo da trasporto militare è infine atterrato nella tarda serata all’aeroporto di Verona.

Tweet aeronautica militare

Il volo sanitario è stato attivato su richiesta della Prefettura di Cagliari, nello specifico dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, vale a dire la sala operativa dell’Aeronautica Militare che si occupa, tra le varie cose, del coordinamento su tutto il territorio nazionale di questo genere di attività a favore della popolazione civile.