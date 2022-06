Donna partorisce in strada con l'aiuto di un infermiere di passaggio

Un lieto evento è stato segnalato nella mattinata di lunedì nel Comune di San Pietro in Cariano, anche se inusuale per le modalità con cui è avvenuto.



Una donna infatti è stata colta dalle contrazioni intorno alle ore 9 in via Pio X, nella frazione di Pedemonte. Un parto definito "precipitoso" dal 118, dal momento che la neo mamma ha dovuto mettere al mondo il proprio figlio in strada, con l'aiuto di un infermiere che fortunatamente passava dalla zona in quel momento.Sul posto è poi giunto anche il personale sanitario con un mezzo e la donna è stata condotta all'ospedale di Negrar.