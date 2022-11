Chiama il 118 ma non fa in tempo ad arrivare in ospedale e il figlio nasce in ambulanza

Non ha proprio voluto saperne di attendere l'arrivo in ospedale per venire al mondo, rendendo così le cose un po' più difficili anche al personale sanitario.



Nella mattinata di venerdì, una donna incinta residente a Buttapietra si è rivolta al 118 intorno alle 8.30: era arrivato il momento del parto e sul posto è stata quindi inviata un'ambulanza ed un'automedica.Come detto però, la neomamma non ha fatto in tempo ad arrivare in ospedale. Il piccolo infatti è nato in ambulanza durante il viaggio, con la preziosa assistenza del personale del Suem, che lo ha aiutato a venire alla luce. Madre e figlio sono stati poi portati all'ospedale di Borgo Trento per tutti gli accertamenti del caso.