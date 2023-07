Corpo senza vita di una donna ripescato dal Mincio, giallo sulla sua identità

L'allarme è scattato ieri sera, 14 luglio, intorno alle 19.30. Un ciclista stava percorrendo la pista ciclabile Mantova-Peschiera e nella località mantovana di Scarpina, a Ponti sul Mincio, ha notato un corpo galleggiante nel fiume. Sul posto, sono arrivati in fretta carabinieri, poliziotti e vigili del fuoco, i quali hanno confermato che quello che galleggiava nel Mincio era proprio un cadavere.

Nella notte di ieri e nella mattinata di oggi, al corpo non è stata data un'identità. Purtroppo, gli investigatori non hanno trovato dei documenti che potessero rivelare il nome del cadavere. È certo che il corpo senza vita è quello di una donna, la quale non è deceduta da molto tempo. Ed è anche certo che ai carabinieri di Peschiera del Garda era stata recentemente denunciata la scomparsa di una donna originaria di Rovigo, la quale si era spostata sulle sponde del Lago di Garda per trovare un lavoro stagionale. Sono dunque in corso le indagini per scoprire se il cadavere ripescato ieri sul Mincio sia effettivamente quello della donna scomparsa.