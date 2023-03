Tragedia sui binari, investita una donna: ritardi sulla circolazione dei treni anche a Verona

«La circolazione è ancora sospesa tra Lonato e Desenzano del Garda dopo aver constatato l'investimento di una persona. In corso l'intervento delle Forze dell'Ordine e del personale di assistenza medica. Richiesto l’intervento dell’Autorità Giudiziaria per gli accertamenti previsti dalla normativa vigente. I treni Alta Velocità e EuroCity possono subire ritardi e instradamenti sul percorso alternativo, con un maggior tempo di percorrenza previsto fino a 120 minuti».

È la nota di Trenitalia che rende nota la tragedia avvenuta intorno alle 9.30 di venerdì 16 marzo nel tratto di ferrovia compreso tra l'hotel "La Passeggiata" e il nosocomio di Desenzano.

Come riferiscono i colleghi di BresciaToday, l'allarme è stato lanciato al 112 e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco di Castiglione, la Polfer, un'ambulanza e un'auto medica: purtroppo per la vittima, una donna di circa 50 anni, non c'era ormai più nulla da fare. La dinamica di quanto avvenuto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

ORE 11, CIRCOLAZIONE RALLENTATA - Trenitalia riferisce che «Alta Velocità e EuroCity possono essere instradati sul percorso alternativo e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 180 minuti.

Il treno FR 9721 Bolzano (8:45) - Milano Centrale (11:45) oggi è instradato da Milano a Verona sul percorso alternativo via Bologna e non ferma a Peschiera del Garda e Brescia.

I passeggeri:

diretti a Peschiera del Garda e Brescia possono utilizzare i primi treni utili da Verona Porta Nuova a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

in partenza da Peschiera del Garda possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia;

in partenza da Brescia possono proseguire il viaggio con il treno R 2630 Verona Porta Nuova (12:43) - Milano Centrale (14:35).

Il treno FR 9717 Milano Centrale (9:45) - Venezia Santa Lucia (12:12) oggi è instradato da Milano a Verona sul percorso alternativo via Bologna e non ferma a Brescia e Peschiera del Garda.

I passeggeri:

in partenza da Milano Centrale e diretti a Brescia e Peschiera del Garda possono utilizzare il treno R 2623 Milano Centrale (11:25) - Verona Porta Nuova (13:17);

in partenza da Brescia e Peschiera del Garda possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

Treni Alta Velocità ed EuroCity direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: