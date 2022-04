Donna investita in Borgo Roma, la polizia locale rintraccia e denuncia un 33 enne: guidava con patente falsa

«Fuga, omissione di soccorso e patente falsa». Sono questi, secondo ciò che riferisce una nota del Comune di Verona, i capi d’accusa a carico del cittadino pakistano, 33enne, residente a Verona, il quale venerdì scorso con una Opel Zafira avrebbe investito sulle strisce pedonali in via Calvi, zona Borgo Roma, una donna di 63 anni. Per quest'ultima sarebbero state refertate ferite guaribili in 30 giorni.

L’uomo in questione, stando a ciò che riferisce palazzo Barbieri, sarebbe stato individuato dal Nucleo infortunistica della polizia locale grazie alla targa riportata da alcuni testimoni. Il 33enne sarebbe quindi stato segnalato alla procura della Repubblica. A suo carico, sottolinea la nota del Comune, «oltre alla fuga e l’omissione di soccorso, il possesso di patente falsa, accertata grazie all’intervento degli specialisti del laboratorio analisi documentale».

In base a quanto si apprende, per il cittadino pakistano sarebbbe quindi scattata la «denuncia a piede libero». Posizione che, evidenzia tuttavia la nota del Comune di Verona, «potrebbe aggravarsi nel caso vengano superati i 40 giorni di prognosi per le lesioni alla donna». In realazione alla «guida senza patente», specifica ancora la nota, «visto che si tratta della prima violazione, è stata riconosciuta una sanzione di 5.100 euro». In caso di recidiva, «scatterà la denuncia penale».

In materia di incidenti stradali, la nota del Comune si conclude evidenziando che «negli ultimi cinque anni la polizia locale è riuscita ad individuare il 90% degli autori, grazie alla videosorveglianza e ad indagini tecnologiche, con lo stretto coordinamento dell'autorità giudiziaria».