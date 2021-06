Carabinieri a Verona: donna in carcere per droga e uno denunciato per il possesso di un coltello

Un posto di controllo di via Colonnello Fincato ha permesso ai militari di rintracciare la donna, che è stata portata a Montorio, mentre l'uomo è stato fermato in via Cipolla con un coltello a serramanico di 18 centimetri, con lama a doppio taglio di 7

Una persona è stata portata in carcere e un'altra è stata denunciata dai carabinieri della Compagnia di Verona nella giornata di mercoledì, sempre nell'ambito dei consueti servizi di controllo del territorio.

È stato un equipaggio della stazione di Verona principale, impegnato in un posto di controllo in via Colonnello Fincato, ad imbattersi in una donna risultata essere nullafacente e pregiudicata: le verifiche condotte sul suo conto hanno subito consentito di constatare che si trattava di una cittadina nigeriana classe 1974, residente a Verona, la quale aveva un “conto in sospeso” con la giustizia italiana.

Sulla donna infatti pendeva un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dalla corte d’appello - ufficio esecuzioni penali del Tribunale di Napoli, per reati connessi allo spaccio di droga. È stata quindi condotta al carcere di Montorio, a disposizione dell'Autorità giudiziaria, dove espierà 3 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione.

Intorno alle ore 3 della notte tra mercoledì e giovedì invece, i militari della Sezione Radiomobile hanno controllato una Citroen C3 con a bordo due italiani in via Cipolla. Uno è risultato residente a Legnago e l'altro a Pinerolo, in provincia di Torino: quest'ultimo, nel corso degli accertamenti di rito, avrebbe assunto un atteggiamento inspiegabilmente nervoso che ha insospettito i militari, i quali hanno dato il via ad una perquisizione personale. Nelle tasche dei suoi jeans sarebbe stato trovato un coltello a serramanico di 18 centimetri, con lama a doppio taglio di 7, e l'uomo è stato quindi denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.