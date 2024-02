Perseguita imprenditore e si presenta nella sua azienda con un coltello

Si è presentata sul posto di lavoro dell'imprenditore da lei perseguitato con in tasca un coltello a serramanico. Una donna di 48 anni è stata arrestata dai carabinieri di Minerbe per la violazione del divieto di avvicinamento all'uomo che l'aveva denunciata.

La 48enne era indagata a piede libero per atti persecutori e non poteva avvicinarsi alla vittima, un imprenditore della Bassa Veronese di cui la donna diceva di essersi invaghita. Un'infatuazione fatta di comportamenti molesti e persecutori nei confronti dell'uomo, che ha poi denunciato la 48enne per stalking.

In seguito alla denuncia, l'indagata era stata sottoposta al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall'imprenditore, tra cui l'azienda in cui l'uomo lavoro. La donna non ha però rispettato il provvedimento restrittivo e ieri, 15 febbraio, si è presentata sul posto di lavoro della vittima con l’intenzione di incontrarlo e parlagli. L'incontro non c'è stato perché in azienda la donna ha trovato i carabinieri, che le hanno trovato addosso anche un coltello a serramanico di circa 20 centimetri, con 8 centimetri di lama. L'arma è stata sequestrata e la donna è stata arrestata in flagranza di reato.

Oggi, la 48enne è stata portata in tribunale dove il giudice ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà l'indagata, sempre con il divieto di avvicinamento alla parte offesa. Il processo si terrà a maggio.