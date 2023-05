Donna accoltellata a Santa Lucia, Zivelonghi in sopralluogo serale: «Possibili piccoli interventi per garantire più luce»

Sopralluogo nelle ore serali ieri, lunedì 15 maggio, a Santa Lucia da parte dell’assessora alla sicurezza del Comune di Verona Stefania Zivelonghi, in particolare lungo via salita Santa Lucia e nelle vie limitrofe del quartiere. L'obiettivo, viene spiegato in una nota di Palazzo Barbieri, è stato quello di «verificare la sicurezza della zona anche dal punto di vista dell’illuminazione pubblica, all’indomani dell’episodio che ha visto una giovane donna accoltellata da uno sconosciuto mentre rientrava a casa a tarda notte e per il quale sono in corso le indagini per individuare le cause dell’aggressione».

I controlli, in base a quanto si apprende, avrebbero confermato il corretto funzionamento degli elementi illuminanti presenti in via salita Santa Lucia e di quelli delle vie limitrofe. Il quartiere, spiegano dal Comune, è abitato da «molte famiglie» e non sarebbero note «segnalazioni di cattive frequentazioni».

Nell'occasione, l’assessora Zivelonghi ha dichiarato: «Abbiamo deciso di effettuare un sopralluogo nelle ore serali per verificare che la zona sia illuminata a sufficienza. La situazione è apparsa buona e senza criticità», ha ribadito Zivelonghi che poi ha aggiunto: «Insieme ai tecnici di Agsm Lighting si è valutata la possibilità di intervenire con alcuni piccoli interventi sulla vegetazione per garantire più luce in alcuni punti, ma nel complesso non sono stati riscontrati elementi che possano far pensare ad una mancata percezione di sicurezza. Come già riscontrato negli incontri con la cittadinanza, - ha concluso l'assessora alla sicurezza - questa zona della circoscrizione è abitata principalmente da famiglie e non è mai stata soggetta ad episodi di violenza o micro criminalità».

Insieme all’assessora Zivelonghi erano presenti anche il presidente della quarta circoscrizione Alberto Padovani con alcuni consiglieri, i tecnici di Agsm Ligthing e un rappresentante della polizia locale.