Donna accoltellata a Santa Lucia: Squadra Mobile al lavoro per risolvere il giallo

Sono in corso le indagini della Squadra Mobile della questura di Verona sull'accoltellamento avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere Santa Lucia. La vittima è una donna di 26 anni, che quella sera stava rientrando alla propria abitazione situata in salita Santa Lucia, quando sarebbe stata aggredita da un uomo dal volto parzialmente travisato.

Madre di una bimba, la 26enne abita in una palazzina situata nel quartiere insieme al compagno e ai genitori. Proprio i suoi familiari sono accorsi in suo aiuto dopo aver udito le sue urla, che sarebbero servite anche a mettere in fuga l'assalitore.

Quella sera la donna è uscita insieme ad alcune amiche per una serata di svago e quando è rincasata si è consumata l'aggressione. Un uomo con il volto parzialmente coperto da una mascherina chiururgica l'avrebbe assalita con un coltello mentre cercava di entrare nell'edificio, procurandole una ferita alla spalla ed una al braccio, quest'ultima verosimilmente inferta mentre la vittima cercava di difendersi. La 26enne a quel punto si sarebbe messa a gridare, venendo udita dai suoi familiari: urla che avrebbero messo in fuga l'aggressore, mentre in suo soccorso sarebbero arrivati il padre e il compagno, poi raggiunti da un vicino medico, mentre la figura dell'uomo sarebbe stata vista allontanarsi lungo la ciclabile.

La donna sarebbe stata trovata nel portico e affidata poi alle cure del 118, che l'ha condotta all'ospedale di Borgo Trento per le cure del caso: fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.

La sua difesa e le sue urla probabilmente le hanno evitato conseguenze peggiori, ma restano da chiarire diversi dubbi sulla vicenda, oltre al risalire all'identità dell'uomo. Il personale della polizia di stato si sta occupando della ricostruzione del fatto, iniziando da dove è avvenuto precisamente l'accoltellamento (se nel cortile o in lungo la pubblica via) per poi arrivare al movente. Al momento infatti non risulta che il malvivente abbia cercato di rapinare la vittima, così come risulta particolare il dettaglio della mascherina chirurgica, ora necessaria solo quando ci si reca in ambulatori ed ospedali, facendo dunque pensare che l'individuo non volesse essere riconosciuto.

Molto importante sarà il racconto che la giovane riuscirà ad offrire agli agenti della Mobile, dopo le prime parole dette al personale delle volanti intervenuto sul posto quella notte, ma per il momento non arrivano indiscrezioni dagli investigatori.