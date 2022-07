Trovato senza vita nella sua abitazione Donato D'Amore, ex sindaco di Bovolone

Cordoglio, ma anche affetto e gratitudine. Con questi sentimenti, il Comune di Bovolone ha ricordato l'ex sindaco Donato D'Amore, trovato morto nella sua abitazione sabato scorso, 9 luglio. «Lo ricordiamo con affetto e gratitudine, riconoscendo tutto il bene fatto alla nostra città, e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e ai suoi cari», si legge sulla pagina Facebook del Comune.

Il ritrovamento del corpo senza vita è avvenuto dopo ore di apprensione. L'uomo di 77 anni non si era fatto vedere in paese, al telefono non rispondeva e negli ultimi giorni era stato male. Giovedì scorso era stato accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale di Legnago da cui però era uscito e in seguito riportato a casa.

Ancora non è stata comunicata la data del funerale, ma già attraverso i social network alcuni cittadini di Bovolone hanno lasciato un messaggio di cordoglio o un ricordo legato ad un uomo che ha guidato il Comune dal 1985 al 1990.