I lavori in piazza Brà hanno portato alla luce i resti di una domus romana

I lavori in piazza Brà, a Verona, per il potenziamento della linea di media tensione e di ammodernamento dell'infrastruttura elettrica in vista delle cerimonie per le Olimpiadi e Paralimpiadi del 2026, hanno portato alla luce reperti archeologici nel cuore di Verona.

L'intervento di V-Reti, società del gruppo Agsm-Aim, ha fatto riemergere dal sottosuolo i resti di una domus romana. Come ha spiegato la Soprintendenza in un post su Facebook, "si tratta di un ambiente, dotato di pavimento di cementizio con crustae lapidee e punteggiato in frammenti calcarei bianchi, pertinente alla stessa domus individuata nel 1911 quando furono realizzati i bagni sotterranei presso i giardini della piazza. Venne allora alla luce un mosaico geometrico figurato policromo con la figura di Dioniso con pantere, che fu prelevato e conservato presso il Museo archeologico».

Una volta concluse le attività di scavo e documentazione, i resti sono stati protetti e reinterrati.