Ai domiciliari per rapina, non lo trovano a casa al momento del controllo

Nella mattinata di venerdì 20 novembre, i carabinieri della stazione di San Giovanni Ilarione, hanno tratto in arresto C.A., italiano classe 1993, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine.

Il giovane era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari presso la sua abitazione, dopo essere finito in manette nei primi giorni di novembre per una tentata rapina ai danni di una donna nel vicentino, ma al momento dei controllo dei militari non si trovava in casa violando così le prescrizioni impartite, in quanto non aveva ricevuto alcuna autorizzazione dalla competente autorità giudiziaria.

Sono scattate così le ricerche che hanno permesso di rintracciare C.A. poco dopo a Vestenanova: a quel punto il giovane è stato accompagnato presso la stazione di San Giovanni Ilarione per le incombenze di rito.

Nella mattinata di sabato, presso il Tribunale di Verona, si è svolto il rito per direttissima; C.A. è stato quindi sottoposto nuovamente agli arresti domiciliari in attesa della definizione del processo fissato per febbraio prossimo.